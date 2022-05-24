الرئيس الجزائري يبدأ زيارة رسمية لإيطاليا غداً

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشرع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، غدا الأربعاء، في زيارة رسمية إلى إيطاليا تستمر ثلاثة أيام، بدعوة من نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن هذه الزيارة "تكتسي أهمية خاصة، في تمتين أواصر الصداقة التاريخية، وتعزيز العلاقات الثنائية، في عديد المجالات، وبخاصة الجانب الاقتصادي، ضمن رؤية جديدة للرئيسين، تهدف إلى بعث ديناميكية جديدة للحوار والتعاون الاستراتيجي، بين البلدين الجارين والصديقين".

كان رئيس وزراء إبطاليا ماريو دراجي، زار الجزائر الشهر الماضي، حيث توصل إلى اتفاق مع الرئيس عبد المجيد تبون لزيادة واردات الغاز بهدف التقليص من التبعية لروسيا.

وأعلن دراجي، حينها، عن زيارة تبون لإيطاليا نهاية مايو الجاري.

وتعد الجزائر ثاني مزود للغاز لإيطاليا التي تستورد نحو 95 بالمئة من الغاز الذي تستهلكه، وتزودها بنحو 30 بالمئة من احتياجاتها.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز