السعودية تحقق فائضاً 15.3 مليار دولار في الربع الأول

المصدر: رويترز

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ذكر التلفزيون السعودي اليوم الأحد، نقلا عن بيان لوزارة المالية، أن المملكة حققت فائضا قدره 57.49 مليار ريال (15.33 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022.

وأضاف التلفزيون أن أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم سجلت إيرادات نفطية بلغت 183.7 مليار ريال في الربع الأول بزيادة 58 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي إيرادات المملكة 277.9 مليار ريال في الربع الأول، في حين بلغ الإنفاق العام 220.46 مليار ريال.

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