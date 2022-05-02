اندلاع النيران بخزان نفطي في العراق جراء قصف صاروخي

المصدر: د ب أ

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اندلع حريق بخزان نفطي في العراق جراء قصف صاروخي.

وأفاد بيان عراقي، مساء أمس، أن مصفاة لتكرير النفط الخام في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان تعرضت لقصف بالصواريخ، تسبب في اندلاع النيران في أحد الخزانات النفطية.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة أن العصابات الارهابية أقدمت على استهداف مصفاة شركة كار لتكرير النفط بالصواريخ في منطقة كور كوسك في قضاء خبات التابع لمحافظة أربيل، ما أدى إلى إصابة أحد الخزانات الرئيسة للمصفى ونشوب حريق بداخله.

وذكر البيان أنه "تمت السيطرة على هذا الحريق من قبل الجهات المختصة، فيما سقط صاروخ آخر في السياج الخارجي للمصفاة، دون أن تكون هناك خسائر بشرية".

وأوضح "أن هذا العمل الجبان الغاية منه التأثير في إمدادات الطاقة الكهربائية في هذا التوقيت تحديداً".

وأضاف "أن قوة أمنية شرعت بعد حادثة إطلاق الصواريخ للبحث عن المنفذين ومنصات الإطلاق وعثرت على منصة محشوة بأربعة صواريخ بالقرب من منطقة الفاضلية في ناحية بعشيقة في سهل نينوى، حيث تم التعامل مع الصواريخ وإبطال مفعولها".

وتعهد البيان بأن "قواتنا الأمنية تؤكد أن عصابات الإرهاب والجريمة ستتم ملاحقتها والقضاء عليها".

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