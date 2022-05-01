المغرب يرفع الحد الأدنى لمرتبات العاملين في القطاعين العام والخاص

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الحكومة المغربية، أمس، رفع الحد الأدنى لمرتبات العاملين في القطاعين العام والخاص، حسبما أفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء.

وأوضح البيان أنه سيتم رفع الحد الأدنى للمرتب الشهري للعاملين في القطاع العام 16 في المئة، بينما سيتم رفع الحد الأدنى للراتب الشهري للعاملين في القطاع الخاص عشرة في المئة خلال عامين.

وتم إبرام هذا الاتفاق بين الحكومة والنقابات العمالية الكبرى واتحاد أرباب العمل.

ويشمل الاتفاق أيضاً زيادة في مخصصات الأسرة ومزايا التقاعد.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز