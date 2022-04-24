الجيش اللبناني يعثر على 8 جثث في البحر قبالة طرابلس

المصدر: د ب أ

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عثر الجيش اللبناني اليوم الأحد على ثماني جثث في البحر قبالة جزيرة الفنار - رمتين في طرابلس.

وأعلن الجيش توقيف مواطن للاشتباه بتورطه في عملية تهريب مركب تعرض للغرق قبالة ميناء طرابلس شمالي البلاد.

وقالت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان صحفي اليوم، إنه تم إنقاذ 48 شخصا بينهم طفلة متوفية كانوا على متن مركب تعرض للغرق أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية، قبالة شاطئ القلمون - الشمال.

وأضافت أن القوات البحرية بمؤازرة مروحيات تابعة للقوات الجوية عملت على سحب ‏المركب وإنقاذ معظم من كان على متنه حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية وتم نقل المصابون منهم إلى مستشفيات المنطقة.

وأشارت إلى أن القوات تواصل عملياتها برا وبحرا وجوا، لإنقاذ آخرين ما زالوا في عداد المفقودين، لافتة إلى أن التحقيقات بوشرت بإشراف القضاء المختص.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني مساء أمس السبت غرق زورق على متنه حوالي 60 شخصا قبالة ميناء طرابلس.

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