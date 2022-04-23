الرئيس الجزائري يستعد لإجراء تعديل حكومي جديد

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عزمه إجراء تعديل حكومي جديد دون أن يحدد توقيته ولا الحقائب التي سيشملها هذا التعديل.

وقال تبون، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية ستُبث مساء اليوم، إن هذا التعديل سيكون وفق نتائج كل قطاع، ويستند إلى مخرجات مجلس الوزراء وما تم تنفيذه ولم ينفذ من قرارات.

وكان تبون أجرى تعديلاً حكومياً طفيفاً في فبراير الماضي، أنهى بمُوجبه شغل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن لمنصب وزير المالية، وعيَّن بدلاً منه وزير المالية السابق محمد راوية، كما أقال وزيرة الثقافة.

وفي العاشر من مارس الماضي، أنهى تبون مهام وزير النقل عيسى بكاي لارتكابه خطأ فادحاً، بحسب بيان رئاسة الجمهورية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز