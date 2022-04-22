مصر تدين التفجيرات الإرهابية في أفغانستان

المصدر: د ب أ

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أعربت مصر، أمس، عن بالغ إدانتها للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت مدرسة ومركزاً تعليمياً بالعاصمة الأفغانية كابول أخيراً، فضلاً عن مسجد بمدينة مزار شريف وآخر بمدينة قندوز اليوم، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء، حسبما ذكر مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية.

وتقدمت مصر بخالص التعازي إلى أفغانستان، وأُسر ضحايا تلك العمليات الإرهابية الغاشمة، مع التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين.

وأكدت مجدداً أهمية تضافر كل الجهود من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بكل أشكالها وصورها.

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