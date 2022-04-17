القضاء على إرهابي في عملية تمشيط غربي الجزائر

المصدر: د ب أ

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أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر بأن مفرزة للجيش قضت، اليوم، على إرهابي إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة فوزار بالميول الغربية لجبل اللوح ببلدة طارق بن زياد بولاية عين الدفلى التي تقع على بعد 160 كيلومتراً غربي العاصمة الجزائر.

وأوضحت الوزارة، في منشور على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي، أن العملية التي لا تزال متواصلة سمحت بضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، وثلاثة خزنات ذخيرة مملوءة، ومنظار ميدان وأغراض أخرى.

وأكد المصدر ذاته يقظة وعزم قوات الجيش على تعقب هؤلاء المجرمين عبر كامل التراب الوطني، حتى القضاء النهائي عليهم.

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