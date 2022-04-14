إصابة مصريَّين في هجوم نيويورك

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم، أن مواطنين مصريين بين المصابين في حادث إطلاق النار ببروكلين في الولايات المتحدة الأمريكية، أحدهما حالته حرجة.

وجاء في بيان الخارجية المصرية أنه "في إطار متابعة القنصلية المصرية في نيويورك لتداعيات حادث إطلاق النار بإحدى محطات مترو الأنفاق في بروكلين أمس الثلاثاء، الذي أسفر عن إصابة العديد من الأشخاص بإصابات متفرقة، رصدت القنصلية العامة وجود مواطنين مصرييَّن بين المصابين، أحدهما في حالة حرجة".

وأضاف البيان أن السفيرة هويدا عصام عبد الرحمن، القنصل العام لمصر في نيويورك، توجهت مباشرة عقب وقوع الحادث إلى أحد المستشفيات في حي بروكلين، للاطمئنان على حالة أحد المواطنين المصابين، "كريم علي"، الذي خضع لعملية جراحية دقيقة بعد إصابته في قدمه إثر الحادث.

وكانت الشرطة الأمريكية قد أعلنت، في وقت سابق، القبض على مشتبه به في حادث إطلاق النار الذي أسفر عن إصابة 23 شخصاً منهم 10 من جراء إطلاق الرصاص، و13 من جراء استنشاق الدخان أو الصدمة من الذعر الذي أحدثه الهجوم.

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