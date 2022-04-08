الاتحاد الأوروبي يرحب بقرار نقل صلاحية الرئيس اليمني إلى مجلس قيادة رئاسي

المصدر: د ب أ

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رحب الاتحاد الأوروبي، مساء أمس الخميس، بقرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، نقل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، نسخة منه، "نثمن جهود مجلس التعاون الخليجي لعقد المحادثات اليمنية -اليمنية، دعما لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، والتي أدت إلى هذا التطور".

وأكد أنه يدعم هذه الخطوة، التي وصفها بـ"المشجعة للهدنة الأخيرة برعاية الأمم المتحدة، والتي ستستمر لشهرين بين أطراف النزاع، ويمكن أن تخلق المزيد من الزخم لتسوية سياسية شاملة للصراع".

وحث الاتحاد الأوروبي، جميع الفاعلين، وعلى وجه الخصوص الحوثيين، على احترام الهدنة والتعاطي مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة، هانس جروندبرج "دون شروط مسبقة".

ورحب، بالإعلان عن تقديم دعم مالي كبير من قبل السعودية والإمارات، فضلا عن إعلان المملكة "عن تقديم مساعدات نفطية ودعم لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية".

وأوضح، أنه بعد سبع سنوات من الصراع الطويل والمدمر، "توفر هذه المساعدة دعماً حيويا لشعب اليمن".

وفجر أمس الخميس، أعلنت السعودية، عن تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني، بمبلغ 3 مليار دولار أمريكي.

وقالت إن ذلك سيكون على النحو التالي "أولا تقديم 2 مليار مناصفة بينها، والإمارات، دعماً للبنك المركزي اليمني. ثانياً تقديم مليار دولار منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات".

جاء ذلك عقب تشكيل مجلس رئاسي، بقرار من الرئيس عبدربه منصور هادي، "لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن، وتفويضه بكامل صلاحياته وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".

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