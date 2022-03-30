قائد الجيش السوداني يقيل أعضاء مجالس إدارة نحو 30 جامعة وطنية

المصدر: رويترز

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أقال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم الثلاثاء أعضاء مجالس إدارة نحو 30 جامعة وطنية وعين رؤساء جددا لها.

ويحكم البرهان قبضته على السلطة عقب استيلائه عليها في انقلاب أكتوبر، وعدل عن التعيينات التي قامت بها قيادة مدنية خلال فترة تقاسم السلطة التي استمرت عامين.

ووصف رئيس مجلس العمداء في جامعة الخرطوم في بيان قرارات البرهان بأنها غير قانونية وتمثل تعديا على صلاحيات رئيس الوزراء. وقال الأستاذة في جامعة السودان إنهم سيبدأون إضرابا مفتوحا للاحتجاج على هذه القرارات.

ولم يعين قادة الجيش رئيسا للوزراء حتى الآن منذ استقالة عبد الله حمدوك في يناير عقب عودته لمنصبه لفترة وجيزة.

ومثلت الجامعات بؤرة للاحتجاجات الطلابية واشترك رؤساؤها في محاولات للوساطة بين الجيش والجماعات المدنية.

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