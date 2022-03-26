تونس تعلن تفكيك 150 خلية إرهابية

المصدر: رويترز

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أعلن المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي، اليوم، إن قوات الأمن فككت نحو 150 خلية إرهابية خلال الأشهر الستة الماضية.

وقال حسام الدين الجبابلي إنه تم اعتقال أجانب أيضا ًكانوا يعتزمون الالتحاق بتنظيم إرهابي تابع لـ«داعش» في ليبيا.

وكشف الجبابلي أنه تم إحباط محاولات عمليات إرهابية كانت تستهدف دولا مجاورة وتفكيك خلية كانت تعتزم طعن وزير الداخلية جنوبي البلاد.

يُذكر أن حالة الطوارئ مفروضة في البلد الواقع شمالي إفريقيا منذ عام 2015 حين قُتل عدد من أفراد الحرس الرئاسي في هجوم.

وأحبطت قوات الأمن التونسية معظم مؤامرات المتشددين خلال السنوات الماضية، وصارت أكفأ في التعامل معها.

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