السيسي يؤكد تضامن مصر الكامل مع السعودية في التصدي لمحاولات النيل من استقرارها

المصدر: د ب أ

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على "تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً، في التصدي لكل المحاولات الساعية للنيل من استقرار المملكة".

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان مساء اليوم الجمعة إن السيسي أجرى اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن السيسي أكد خلال الاتصال على تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً، في التصدي لكل المحاولات الساعية للنيل من استقرار المملكة والخليج بوجه عام.

كما شدد السيسي "على الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين".

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن السيسي أدان خلال الاتصال الهاتفي مع ولي العهد السعودي "الهجمات الإرهابية على أراضي المملكة، واستهداف المنشآت الاقتصادية والمدنية".

وأكد السيسي "دعم وتضامن مصر ووقوفها إلى جانب المملكة لمواجهة استمرار هذه الأعمال العدائية".

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