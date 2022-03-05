مصر ترسل طائرتين إلى بولندا لإعادة طلبتها النازحين من أوكرانيا

المصدر: د ب أ

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غادرت مطار القاهرة مساء أمس الجمعة طائرتان لشركة "إير كايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني، متوجهتين إلى بولندا لإعادة الطلبة المصريين النازحين من أوكرانيا هربا من الحرب.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري، نادر سعد في بيان صحفي: "تم مساء اليوم إقلاع طائرتين تابعتين لشركة "إير كايرو" متوجهتين إلى بولندا، ليعود على متنهما إلى أرض الوطن الطلبة المصريون الذين عبروا الحدود الأوكرانية البولندية.

يأتي ذلك بعدما وصلت مساء يوم الثلاثاء الماضي إلى العاصمة المصرية القاهرة طائرة الإجلاء، التي أرسلتها السلطات المصرية لنقل المواطنين المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى رومانيا.

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