الجزائر تجلي 76 من رعاياها العالقين في أوكرانيا

المصدر: د ب أ

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أفادت وسائل إعلام محلية بأن 76 من الرعايا الجزائريين، الذين كانوا عالقين في أوكرانيا، وصلوا مساء أمس الخميس، إلى مطار الجزائر الدولي عبر رحلة إجلاء انطلاقا من العاصمة الرومانية بوخارست.

وكانت الخارجية الجزائرية أعلنت أول أمس الأربعاء، عن برمجة رحلة إجلاء خاصة للرعايا الجزائريين العالقين في أوكرانيا، وذلك "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وفي إطار الإجراءات المتخذة للتكفل بأعضاء الجالية الوطنية العالقين في البلدان المجاورة لجمهورية أوكرانيا تبعا للأوضاع التي يعرفها هذا البلد".

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