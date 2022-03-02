السلطات المغربية تعتقل شخصاً‭ ‬خطط لتنفيذ هجمات إرهابية

المصدر: رويترز

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أعلنت السلطات المغربية اليوم "الأربعاء" أنها اعتقلت شخصا‭ًً‬"مواليا لتنظيم داعش"‭ ‬كان يخطط لهجمات ضد أجانب بالمغرب.

وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية، المختص في الجرائم الكبرى ومنها قضايا الإرهاب، في بيان له اليوم إنه تمكن من "توقيف عنصر متطرف موالي لتنظيم "داعش"، يبلغ من العمر 27 عاما والذي يشتبه في تورطه في الإعداد لتنفيذ مخططات إرهابية لها امتدادات وتقاطعات عابرة للحدود الوطنية، وذلك في إطار مشروع جماعي يهدف للمس الخطير بالنظام العام".

وأضاف البيان أنه "تم توقيف المشتبه فيه بدائرة فم أزكيد" بضواحي مدينة طاطا (جنوب المغرب) وأنه قام "بتحميل وتجميع العديد من المحتويات الرقمية من مواقع متطرفة بغرض الإلمام بطبيعة المواد والمستحضرات الموجودة في الأسواق التي تدخل في صناعة المتفجرات، والتدرب على كيفية إعدادها وتحضيرها لصنع أجسام متفجرة لاستعمالها في عمليات إرهابية باستخدام سيارة مفخخة".

وأفاد البيان أن "هذا المخطط الإرهابي كان يستهدف مهاجمة مواطنين أجانب بالمغرب، وبعض المسؤولين السامين في مؤسسات وزارية وأمنية، علاوة على العديد من المنشآت الحكومية والمصرفية والبنايات الأمنية الحساسة، والتي تم تحميل وتنزيل صورها وإحداثياتها من تطبيقات موجودة على شبكة الإنترنيت لتسهيل استهدافها".

كما قالت السلطات إنها ضبطت بمنزله "مجموعة من المواد المشبوهة بكميات متفاوتة والتي تدخل في صناعة وإعداد المتفجرات..وملصقات حائطية ذات حمولة متطرفة".

وفككت السلطات المغربية عشرات الخلايا الإرهابية،من خلال تتبنى مقاربة أمنية استباقية في تفكيك الخلايا.

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