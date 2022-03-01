عبور 415 أردنياً المعابر الحدودية مع أوكرانيا

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم الثلاثاء أن موظفي السفارات، قاموا حتى الآن بتسهيل إجراءات عبور ودخول 415 مواطناً أردنياً، على المعابر الحدودية بين أوكرانيا والدول المجاورة التي تضم رومانيا وبولندا وسلوفاكيا وهنجاريا ومولدوفا.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا): "تم تأمين أبنائنا وبناتنا وعائلاتهم بجميع أشكال المساعدة والدعم، وتوفير الخدمات الضرورية واللازمة لهم، والاطمئنان على سلامتهم وأحوالهم، والعمل على تسهيل عودتهم إلى المملكة".

وأشارت إلى أن 22 أردنيا وصلوا إلى الأردن قادمين من أوكرانيا عِبر بودابست وبوخارست ووارسو.

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