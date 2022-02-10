فقدان 8 منقبين عن الذهب في موريتانيا بسبب انهيارات أرضية

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركة معادن موريتانيا أن ثمانية منقبين عن الذهب فقدوا تحت أنقاض عدة آبار للتنقيب اليدوي بسبب تعرضها لانهيارات أرضية بمنطقة أصبيبرات، 300 كيلومتر شمال العاصمة نواكشوط.

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم، أن الانهيارات وقعت في وقت سابق اليوم، وأن أعمال البحث عن المفقودين تجري بصعوبة بالغة لإنقاذهم.

وكشفت الشركة عن أسماء المفقودين.

ووقعت انهيارات مماثلة في السابق راح ضحيتها العشرات من المنقبين.

وتحولت مناطق الشمال الموريتاني الصحراوية القاحلة لآبار للتنقيب اليدوي عن الذهب، منذ أن رخصت السلطات لهذه الحرفة الجديدة في 2016.

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