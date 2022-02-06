العراق.. إيقاف ترشيح هوشيار زيباري للرئاسة

المصدر: د ب أ

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قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم "الأحد" إيقاف ترشيح هوشيار زيباري مؤقتاً لمنصب رئيس البلاد للسنوات الأربع المقبلة.

وجاء في قرار المحكمة الاتحادية أن المحكمة قررت إيقاف ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية، مؤقتاً لحين حسم الدعوى المقامة ضده والتي تتعلق بفساد مالي وإداري ووجود قضايا لم تحسم في هيئة النزاهة عندما كان وزيرا للخارجية.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي "الإثنين" جلسة لإنتخاب رئيس جديد للعراق حيث يتنافس على المنصب 25 شخصاً.

وأعلن نواب التيار الصدري مقاطعة جلسة البرلمان العراقي التي ستعقد يوم غد الاثنين.

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