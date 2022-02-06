شكري: مصر لا تدخر جهداً للعمل مع الدول الإفريقية

المصدر: د ب أ

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أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري عدم ادخار مصر أي جهد للعمل مع شقيقاتها من الدول الإفريقية لتخطي ما تواجهه من تحديات وتحقيق أهداف وتطلعات شعوب القارة نحو مستقبل أفضل.

جاءت تصريحات الوزير شكري خلال كلمته التي ألقاها اليوم في اجتماعات الدورة العادية الخامسة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي، والتي تُعقد على مدار يومي 5 و6 فبراير بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حسبما أفاد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ.

وصرح المتحدث الرسمي بأن الوزير شكري استعرض خلال الاجتماع الرؤية المصرية لقضايا السلم والأمن في القارة الإفريقية، منوهاً في هذا السياق بإطلاق مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات بالقاهرة في ديسمبر 2021، الذي من شأنه أن يُمثل الذراع التنفيذية لسياسة إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات التي اعتمدها الاتحاد الإفريقي.

وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية المصري ضرورة العمل المشترك من أجل البحث عن الأسباب الحقيقية وراء الاضطرابات الداخلية التي تشهدها بعض الدول الإفريقية في ظل ما تواجهه من مشكلات أمنية واقتصادية وعدم الاكتفاء برد الفعل.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية أوضح في ذات الإطار وجود العديد من القواسم المشتركة في سُبل التعامل مع التحديات المختلفة للسلم والأمن في القارة، على الرغم من تباين السياق الخاص بكل نزاع وبؤرة توتر في القارة، على رأسها تدعيم الهياكل المؤسسية للحكومات الوطنية وصياغة استراتيجية أفريقية واضحة للقضاء على خطر التطرف والإرهاب.

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