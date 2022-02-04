بينهم تكفيريون.. ضبط عصابة تزوير جوازات صحية في تونس

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الداخلية التونسية أنها ضبطت عصابة تخصصت في تزوير جوازات صحية من أعضائها تكفيريون يرفضون النظام المدني.

وأفادت الوزارة، في بيان لها، أن وحدة لمكافحة الإرهاب تمكنت من الكشف عن العصابة التي تنشط بالعاصمة والمناطق المجاورة لها.

وأفادت بأنها تضم عناصر تكفيرية ترفض التطعيم (ضد فيروس كورونا) لعدم اعترافها بإجراءات النظام المدني، وفق ما كشفت عنه الأبحاث.

وتحقق النيابة العامة مع أفراد العصابة كما أصدرت بطاقتي إيداع بالسجن ضد اثنين من عناصرها.

وفرضت السلطات، منذ 22 ديسمبر إلزامية، حمل الجواز الصحي الذي يثبت استكمال التطعيم ضد فيروس كورونا في مراكز العمل والمؤسسات العمومية.

كانت منظمة «أنا يقظ» الناشطة في مجال مكافحة الفساد كشفت، في تقرير لها قبل نحو أسبوعين، تلقيها شهادات حول عمليات اختراق لمنصة وضعتها وزارة الصحة لاستخراج الجوازات الصحية.

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