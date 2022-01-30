مصر.. أحكام رادعة في قضية كتائب حلوان

المصدر: د ب أ

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قررت الدائرة الأولى إرهاب في مصر، اليوم، إحالة 10 متهمين إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم بالقضية المعروفة إعلامياً بـ«كتائب حلوان».

وحددت المحكمة جلسة 19 يونيو المقبل للنطق بالحكم، وذلك على خلفية اتهامهم بـ«تشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحولات الكهرباء».

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين، في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى الثاني من فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، بـ«قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والاجتماعية».

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