ماكرون يدعو تبون إلى حضور القمة الإفريقية الأوروبية

المصدر: د ب أ

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تلقى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم، مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تطرق فيها الطرفان إلى العلاقات الثنائية.

وبحسب بيان نشرته الرئاسة الجزائرية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم، جدّد الرئيس الفرنسي الدعوة لتبون إلى حضور القمة الأفريقية الأوروبية التي تحتضنها العاصمة البلجيكية بروكسل.

وطبقاً للبيان، بحث الرئيسان خلال الاتصال آفاق انعقاد اللجنة القطاعية العليا المشتركة بين الحكومتين.

وتعد هذه المكالمة الهاتفية الرسمية الأولى بين الرئيسين بعد الأزمة التي أحدثتها تصريحات ماكرون المشككة في الأمة الجزائرية والتي أثارت حفيظة الرئيس تبون، الذي سحب سفير بلاده بباريس لأشهر عدة عقب ذلك، قبل أن تنشر الرئاسة الفرنسية بياناً عبرت فيه عن احترام ماكرون لتاريخ الجزائر وشعبها.

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