بهاء الحريري يقرّر مواصلة مسيرة والده

المصدر: رويترز

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قال بهاء الحريري، نجل رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري، أمس الجمعة، إنه سيواصل مسيرة والده، وإنه سيخوض "معركة استرداد الوطن".

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري أعلن السياسي المخضرم سعد الحريري شقيق بهاء الأصغر، والذي تولى رئاسة الحكومة ثلاث مرات من قبل، أنه لن يخوض الانتخابات النيابية المقبلة، وأنه يعلق دوره في الحياة السياسية، داعيا حزبه إلى فعل نفس الشيء.

وفي كلمة مسجلة أُرسلت إلى وسائل الإعلام، قال بهاء الحريري (55 عاما)، الذي لم يتقلد منصبا سياسيا من قبل، والذي نأى بنفسه بدرجة كبيرة عن السياسة "سوف نخوض معركة استرداد الوطن واسترداد سيادة الوطن من محتليها".

وقال بهاء، وهو رجل أعمال تشمل مصالحه استثمارات عقارية في لبنان والأردن ويحمل الجنسية السعودية إلى جانب جنسيته اللبنانية، إنه سيواصل مسيرة والده الراحل.

وأضاف أن "أي تضليل أو تخويف... يخدم فقط أعداء الوطن"، مشيرا إلى فراغ السلطة في أوساط طائفة السنة في لبنان.

وأضفت الخطوة التي اتخذها غموضا هائلا على الحياة السياسية اللبنانية قبل شهور فحسب من الانتخابات.

وقال بهاء في كلمته "ابن الشهيد رفيق الحريري ما بيترك لبنان، موجودين معكم وقريبا جدا (سأكون) بيناتكم".

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