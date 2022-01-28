تعرض مطار بغداد الدولي لقصف بالصواريخ

المصدر: د ب أ

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أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية أن مطار بغداد الدولي تعرض فجر اليوم الجمعة إلى قصف بالصواريخ.

وأوضحت الشركة في بيان وزع اليوم " أن القصف الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي فجر اليوم أدى الى تضرر إحدى طائرات الشركة الخارجة عن الخدمة الجاثمة في محيط المطار".

وذكر البيان" نطمئن المسافرين أن رحلاتنا المباشرة مستمرة".

وكانت مصادر أمنية عراقية قد أعلنت سقوط 6 صواريخ استهدفت مطار بغداد الدولي فجر اليوم الجمعة.

وأوضحت المصادر أن 6 صواريخ سقطت فجر اليوم قرب المدرج والجانب المدني من مبنى مطار بغداد الدولي وأصابت بشكل مباشر طائرة مدنية رابضة على أحد المدارج.

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