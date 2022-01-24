استقالة مديرة الديوان الرئاسي في تونس

المصدر: د ب أ

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أعلنت نادية عكاشة، مديرة الديوان الرئاسي للرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم "الإثنين" استقالتها من منصبها في أحدث استقالة يشهدها قصر قرطاج الرئاسي.

وكتبت عكاشة التي يُنظر لها على نطاق واسع بمثابة العضد الأيمن للرئيس سعيد، في تدوينة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنها استقالت من منصبها بعد سنتين من العمل.

وأرجعت عكاشة "قراراها الى اختلافات في وجهات النظر".

وعكاشة المتخصصة أيضا في القانون الدستوري مثل الرئيس قيس سعيد، نادرة الظهور في وسائل الإعلام ولكنها تعد أحد أبرز المقربين له في القصر الرئاسي.

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