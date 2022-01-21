تعيين حكومة سودانية جديدة من 15 وزيراً

المصدر: رويترز

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ذكر بيان لمجلس السيادة الانتقالي في السودان أمس الخميس أن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس عيّن 15 وزيرا في الحكومة.

وتضمن القرار تعيين علي الصادق علي وزيرا للخارجية ومحمد عبد الله محمود وزيرا للطاقة والنفط.

وأمس الخميس، اتفق مجلس السيادة مع وفد أمريكي على تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة والدخول في حوار وطني شامل لحل الأزمة السياسية الراهنة.

كذلك ضمت التعيينات الجديدة عثمان حسين عثمان وزيرا لشؤون مجلس الوزراء وبتول عباس علام عوض وزيرة الصناعة وآمال صالح سعد وزيرة للتجارة والتموين وعادل حسن محمد حسين وزيرا للاتصالات وهيثم محمد إبراهيم وزيرا للصحة وجراهام عبدالقادر وزيراً للثقافة والإعلام، وهي كلها أسماء من موظفين كبار غير معروفين سياسياً.

ولم تشمل الأسماء تعيين رئيس جديد للوزراء، ليبقى المنصب خالياً منذ استقالة رئيس الحكومة السابق عبد الله حمدوك في الثاني من يناير الجاري.

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