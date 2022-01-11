احتجاجات في لبنان بسبب تردي الأوضاع المعيشية

المصدر: د ب أ

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قطع عدد من اللبنانيين مساء أمس الاثنين الطرقات في مناطق جبل لبنان وشماله وجنوبه، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار.

وردد المحتجون هتافات تطالب برحيل السلطة الحاكمة، وسط انتشار لعناصر الجيش اللبناني.

يذكر أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية وتراجع في حجم التدفقات المالية من الخارج، وزيادة حجم الدين العام وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد 32 ألف ليرة لبنانية.

كما تراجعت القدرة الشرائية للبنانيين بفعل ارتفاع الأسعار وانهيار سعر صرف الليرة.

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