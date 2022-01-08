مقتل وإصابة 34 شخصاً في حادث مروع بسيناء

المصدر: د ب أ

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لقي 17 مصرياً حتفهم وأصيب 17 آخرون في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأتوبيس نقل عام على الطريق الدولي الطور- نفق الشهيد أحمد حمدي، بمحافظة جنوب سيناء، صباح اليوم السبت.

وقال اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)إنه تلقي إخطارا من إدارة تأمين الطرق بوقوع حادث تصادم مروع على الطريق الدولي قبل مدينة الطور بنحو 13 كيلومترا، بين أتوبيس غرب ووسط الدلتا والذي كان في طريقه إلى مدينة شرم الشيخ، وسيارة ميكروباص مما أسفر عن وفاة 17 شخصا وإصابة 17 آخرين.

وأشار إلى وصول 21 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث حيث تم نقل الجثث إلى مستشفي الطور العام، والمصابين إلى مستشفى الزهراء بطور سيناء.

وأصدر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قرارا بتشكيل غرفة عمليات ومتابعة الحادث .

وصرح الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء لـ "د.ب.أ"، بأن المصابين يتلقون العلاج في مستشفي الزهراء، وقد تم نقل سبعة مصابين لمستشفي أبورديس.

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