فاجعة تحلّ بفلسطين.. وفاة 8 فتية في حادث سير بالضفة الغربية

المصدر: رويترز

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قالت مصادر فلسطينية رسمية أمس الخميس إن ثمانية فتية لقوا حتفهم في حادث سير بين مركبة خاصة وشاحنة لنقل الأسمنت على طريق سريع شمال مدينة أريحا بالضفة الغربية أثناء عودتهم من العمل.

وقال إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة، في بيان "بقلوب تتفطر ألما، مؤمنة بقضاء الله وقدره، وبأوجاع تهز النفس من أقطارها لفداحة المصاب الجلل، تودع بلدة عقربا (جنوب شرق مدينة نابلس) هذه الليلة بمراسم حزينة الفتية الثمانية، ضحايا حادث السير المفجع، الذي وقع في قرية فصايل(شمال أريحا)".

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "الحداد وتنكيس الأعلام اليوم الجمعة حدادا على أرواح العمال، شهداء لقمة العيش، الذين قضوا في حادث السير قرب قرية فصايل شمال مدينة أريحا".

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن عباس أصدر "تعليماته باعتماد العمال في ملفات الدعم لدى وزارة التنمية الاجتماعية".

وذكر غالب ميادمة، رئيس بلدية عقربا أن أعمار الضحايا الثمانية تتراوح بين 14 عاما و 17 عاما.

وأضاف في اتصال هاتفي مع رويترز أنه سيجري تشيع جثامين الفتية اليوم بعد صلاة الجمعة.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ازريقات "الحادث وقع بين مركبة خاصة فلسطينية وشاحنة فلسطينية لنقل الأسمنت السائل على المفترق الرئيسي في المنطقة (أريحا)".

وأضاف "الشرطة في محافظة أريحا أوقفت سائق الشاحنة، و تم إبلاغ النيابة العامة بالحادث، وجاري استكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول".

وأوضح ازريقات أنه تم نقل إصابات أخرى في الحادث إلى مستشفيات في إسرائيل.

وأظهرت لقطات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي الشاحنة وهي تسحق المركبة الخاصة عندما انعطفت إلى طريق فرعي أمامها.

كما أظهرت لقطات أخرى إخلاء قوات إسرائيلية جرحى الحادث بطائرات هليكوبتر.

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