البرهان يجدد حرص السودان على إستمرار الشراكة مع الولايات المتحدة

المصدر: د ب أ

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جدد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان اليوم "الثلاثاء" حرص بلاده على استمرار الشراكة مع الولايات المتحدة فى مختلف المجالات، بما يحافظ على الإنجازات التى تمت خلال الفترة الماضية والبناء عليها فى المستقبل لخدمة المصالح المشتركة للبلدين.

جاء ذلك خلال لقاء البرهان مع القائم باعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم براين شوكان، بحسب ماذكرت وكالة الأنباءالسودانية(سونا).

وشدد البرهان على ضرورة إستمرار الحوار بين الأطراف السودانية كافة للخروج ببرنامج توافق وطنى لإدارة الفترة الإنتقالية، مؤكداً أن أبواب الحوار ستظل مفتوحة مع جميع القوى السياسية وشباب الثورة من اجل التوافق على استكمال هياكل الفترة الإنتقالية، والسير فى طريق التحول الديمقراطى، وصولا إلى إنتخابات حرة ونزيهه تأتى بحكومة مدنية منتخبة تلبى تطلعات الشعب السودانى.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين الخرطوم وواشنطن إلى جانب تطورات الوضع الراهن بالبلاد.

من جانبه دعا القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم، إلى ضرورة الإستمرار فى مسار التحول الديمقراطى، والإسراع فى تشكيل الحكومة التنفيذية واستكمال بقية هياكل السلطة الانتقالية.

يأتي اجتماع البرهان والقائم بالاعمال الأمريكي بعد استقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.



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