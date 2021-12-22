مقتل 12 شخصاً خلال مواجهات بين فصائل عسكرية في الصومال

المصدر: د ب أ

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ذكرت الشرطة الصومالية أن 12 شخصا على الأقل قضوا نحبهم أمس الثلاثاء خلال مواجهات بين فصائل متناحرة من الجيش الصومالي في مدينة بوساسو الساحلية.

وقال محمد على هاشى، وهو مسؤول كبير بالشرطة، في تصريحات عبر الهاتف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "عشرات آخرين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وذكر سكان محليون أن مئات الأشخاص لاذوا بالفرار من الأحياء السكنية التي يقطنون فيها مع تصاعد أعمال العنف.

واندلعت أعمال العنف عندما رفض محمد ديانو، وهو قائد وحدة قوات خاصة لمكافحة الإرهاب تلقت تدريبها في الولايات المتحدة، الانصياع لقرار حاكم إقليم بونتلاند بشمال غرب البلاد بإقالته من منصبه.

وردت حكومة الإقليم بإرسال المئات من أفراد القوات المسلحة الإقليمية لنزع سلاح الوحدة وإقالة قائدها.

وتتعرض الصومال، التي تقع في منطقة القرن الإفريقي، منذ سنوات لأعمال إرهابية تقوم بها عناصر من جماعة الشباب الإرهابية، والتي تسيطر على مساحات واسعة أٌقاليم جنوب ووسط البلاد، وكثيرا ما تشن هجمات على أهداف مدنية وعسكرية.



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