تونس.. إنقاذ 41 مهاجراً من الموت بينهم مصريون

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الدفاع التونسية أن جيش البحر أنقذ الخميس 41 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء كانوا في عرض البحر على متن مركب انطلق من السواحل الليبية.

وأفادت الوزارة أن القارب كان يضم عشرة مهاجرين من نيجيريا و15 من كوت ديفوار وسبعة من السنغال واثنين من مصر وثلاثة من الكاميرون وأربعة من مالي.

ومن بين المهاجرين 11 امرأة وثمانية أطفال أصغرهم يبلغ من العمر ثمانية أشهر.

وأضافت الوزارة أن 11 مهاجرا على المركب رفضوا المساعدة وفضلوا مواصلة الإبحار نحو الشمال، باتجاه السواحل الإيطالية.

وضبط جيش البحر المركب على بعد 20 كيلومتر شمال ميناء الكتف قبالة سواحل مدينة بن قردان جنوب تونس.

وقال المهاجرون إنهم أبحروا من سواحل أبو كماش الليبية خلال الليلة الفاصلة بين 15 و16 كانون أول/ديسمبر.

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