لبنان.. عون يؤكد حرص بلاده على إقامة أفضل العلاقات مع دول الخليج

المصدر: د ب أ

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جدد الرئيس اللبناني ميشال عون التأكيد على حرص بلاده على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية ودول الخليج، وذلك بعد تسلمه كتاب استقالة جورج قرداحي من منصب وزير الإعلام.

واستقبل عون عصر اليوم "الجمعة" في قصر بعبدا، قرداحي وتسلم منه كتاب استقالته من الحكومة، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وجدد عون التأكيد على حرص لبنان على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة عموماً، ودول الخليج خصوصاً، متمنياً أن تضع استقالة الوزير قرداحي حداً للخلل الذي اعترى العلاقات اللبنانية-الخليجية".

في وقت سابق اليوم "الجمعة"، أعلن قرداحي في مؤتمر صحفي استقالته من منصبه في وزارة الإعلام.

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