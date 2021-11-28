سوريا.. مقتل سيدة وطفل وإصابة آخرين في تفجير بمدينة منبج

المصدر: د ب أ

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قُتلت سيدة وطفل وأصيب 5 آخرين في انفجار عبوة ناسفة مساء اليوم السبت قرب حاجز لقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سورية (الأسايش) عند مدخل مدينة منبج بريف حلب الشرقي.

وقال مصدر طبي في مستشفى تشرين بمدينة منبج "قتلت سيدة وطفل وأصيب آخرون بينهم شخص بحالة حرجة جراء انفجار عبوة ناسفة"، مشيرا إلى أنه تم نقل جرحى إلى مستشفى آخر في المدينة.

إلى ذلك، قالت مصادر "انفجرت عبوة ناسفة وضعت أسفل سيارة عند دوار المطاحن مدخل مدينة منبج الجنوبية قرب الحاجز الرئيسي على مدخل المدينة، ما أسفر عن إصابة اثنين من عناصر الحاجز بجروح، وبدأت قوات الأمن بالتحقيق وفرضت طوقاً حول المنطقة".

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