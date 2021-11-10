مقتل شخص وفقدان آخرين في انهيار بناية بالعاصمة الجزائرية

المصدر: د ب أ

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توفي شخص وفقد اثنان آخران أمس الثلاثاء، إثر انهيار بناية بحي بولوغين في العاصمة الجزائرية.

وقال جهاز الدفاع الوطني إن بناية تتكون من طابقين انهارت بعد عصر أمس الثلاثاء في بلدة بولوغين، مما تسبب في فقدان 5 أشخاص، قبل أن يتم انتشال جثة شخص يبلغ من العمر 70 عاما وإسعاف طفلين جرى نقلهما للمستشفى. فيما لا زال البحث جاريا عن شخصين آخرين يرجح أن يكونا رجل وامرأة.

وشهدت العديد من مدن شمال الجزائر منذ أول أمس الاثنين تساقط سيول غزيرة أدت إلى إغلاق العديد من الطرقات وعرقلة حركة السير على العديد من المحاور.

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