السلطات العراقية تفتح تحقيقاً عالي المستوى في ملابسات محاولة اغتيال الكاظمي

المصدر: د ب أ

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كشف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول اليوم الأحد أن السلطات العراقية فتحت تحقيقا لمعرفة المكان الذي انطلقت منه الطائرة المسيرة المفخخة التي استهدفت منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فجرا بالمنطقة الخضراء والحقت اضرارا دون وقوع إصابات.

وقال رسول لتلفزيون "العراقية" الحكومي "إن الوضع الأمني داخل المنطقة الخضراء تحت السيطرة بعد انتشار القوات العراقية بعد محاولة الاغتيال الفاشلة لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي باستهداف منزله، ولم يصب بأذى واقتصر القصف على أضرار بالمنزل".

وأضاف "أن الأجهزة الأمنية باشرت تحقيقها وجمع الأدلة لمعرفة مكان انطلاق الطائرة المسيرة المفخخة الوضع الأمني تحت السيطرة".

من جانب آخر، قال اللواء تحسين الخفاجي المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية إن هناك تحقيق فني مشترك عالي المستوى من عدة جهات في وزارتي الدفاع والداخلية وقوات الدفاع الجوي وأيضا مع السفارة الأمريكية لمعرفة وتتبع مسار الطائرة المسيرة المفخخة ودور منظومة السي-رام لحماية مبنى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء للكشف عن ملابسات هذه المحاولة الفاشلة.

وأضاف أن المنطقة الخضراء حصينة ومؤمنة، وسنلاحق من يقوم بمثل هذه الأعمال، ومتابعة موضوع الطائرات المسيرة، وأن الحياة الآن طبيعية في المنطقة الخضراء، وباشر الجميع أعمالهم ولا يوجد أي شيء يقلق المواطنين.

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