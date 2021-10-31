مصر تدين التفجير الذي استهدف مطار عدن

المصدر: د ب أ

أدانت مصر بأشد العبارات التفجير "الإرهابي" الذي استهدف مُحيط مطار عدن الدولي جنوب اليمن، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء.

وقالت وزارة الخارجية في بيان "السبت": "إذ تُعرب مصر عن خالص التعازي والمواساة لليمن الشقيق، حكومة وشعبًا، ولذوي ضحايا هذا العمل الإرهابي الخسيس، وعن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".

وأكدت الوزارة في بيانها على تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب اليمن في نضاله لمواجهة آفة الإرهاب البغيضة وفي سعيه نحو تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

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