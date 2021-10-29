السعودية تقرر وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة

المصدر: واس

قررت المملكة العربية السعودية وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها.

كما أعلنت المملكة أنه سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف بسبب عدم اتخاذ لبنان الإجراءات التي طالبت بها المملكة لوقف تصدير آفة المخدرات من لبنان من خلال الصادرات اللبنانية للمملكة.

وحرصاً على سلامة المواطنين السعوديين في ظل ازدياد حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان أكدت حكومة المملكة على ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إلى لبنان.

وشددت حكومة المملكة حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة الذين تعتبرهم جزءاً من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة، ولا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبراً عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة والعزيزة على الشعب السعودي.

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