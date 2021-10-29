قيس سعيد يطالب الحكومة بجرد شامل للهبات التي تلقتها تونس

المصدر: د ب أ

طالب الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، الحكومة بجرد شامل للقروض والهبات التي تلقتها تونس خلال السنوات الأخيرة.

وجاء هذا الطلب خلال المجلس الوزاري، ويهدف إلى حصر حجم هذه الأموال «التي لا أثر لها على أرض الواقع»، وفق ما جاء في بيان للرئاسة.

ويقول الرئيس سعيد إن مكافحة الفساد المتفشي في مؤسسات الدولة سيكون أولوية في عمل الحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن.

وقال سعيد، خلال المجلس الوزاري اليوم: «هذه مسألة مهمة وحيوية، ونحن اليوم في وضعية مالية صعبة. لا بد من معرفة مآل القروض التي جاءت من الخارج».

وتابع الرئيس التونسي: «سيتحمل كل واحد مسؤوليته. أين ذهبت أموال الشعب التونسي لأكثر من عشر سنوات.. بعضها ذهب إلى خارج تونس. هذه أموال الشعب ويجب أن تعود إلى الشعب».

ولا توجد أرقام دقيقة للهبات والقروض التي تلقتها تونس منذ 2011، لكن الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية جون كلود يونكر كان قد صرح، خلال زيارة له إلى تونس في 2018، بأن الاتحاد قدَّم مساعدات بقيمة 10 مليارات يورو منذ 2011.

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