تونس تحتجز وزيراً سابقاً و7 مسؤولين بشبهة فساد

المصدر: رويترز

قالت محكمة تونس اليوم الثلاثاء إن النيابة العامة للقطب القضائي المالي بتونس أمرت باحتجاز وزير الزراعة الأسبق وسبعة مسؤولين آخرين للاشتباه في فساد مالي، وهو أحدث اعتقال لسياسيين للاشتباه في فسادهم.

وتعهد الرئيس التونسي قيس سعيد بشن حملة واسعة النطاق ضد الفساد الذي ينخر الاقتصاد التونسي.

وفي الأسبوع الماضي، تم احتجاز النائب المهدي بن غربية للاشتباه في احتيال ضريبي وغسل أموال، وهو النائب الرابع الذي يقبع في السجن منذ خطوة سعيد في يوليو.

وجاء في بيان صادر عن قسم الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس إن تم الإذن بالاحتفاظ بوزير سابق للزراعة "بشبهة ارتكاب جرائم مخالفة.. لتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية وغسل الأموال على خلفية طلب عروض يتعلق بمعدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت 800 ألف دينار".

وقالت وسائل اعلام محلية إن الوزير الذي تم الاحتفاظ به هو سمير بالطيب‭‭ ‬‬الذي شغل منصب وزير الزراعة من 2016 إلى 2020.

رحب العديد من التونسيين بتدخل سعيد وتعهده بمحاربة الفساد بعد سنوات من الركود الاقتصادي والشلل السياسي.

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