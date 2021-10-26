مقتل 7 ‬أشخاص وإصابة 140 في احتجاجات السودان

قال مسؤول في وزارة الصحة السودانية، ليلة أمس الثلاثاء، إن سبعة أشخاص قُتلوا، بينما أصيب 140 في الاحتجاجات التي اندلعت أمس الاثنين، عقب الإعلان عن حالة الطوارئ في البلاد.

ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول السوداني أن القتلى السبعة لقوا حتفهم بسبب إصابات بالأعيرة النارية، وأن أحدهم صدمته سيارة أيضا.

وأعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، أمس الاثنين، عن حل المجلس والحكومة التي كان يقودها عبد الله حمدوك، وأعلن حالة الطوارئ في البلاد، وجمد العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية.

وقال تحالف قوى الحرية والتغيير، ليلة أمس الثلاثاء، إنه "يدعو إلى اتباع شتى أشكال التصعيد الثوري السلمي، مثل المواكب المستمرة وإغلاق الشوارع والعصيان المدني الشامل، لإفشال سيطرة الجيش على السلطة في البلاد".

وأكد تحالف قوى الحرية والتغيير على حسابه في تويتر أن "الترتيبات تجري لفعاليات تصعيدية كبرى وملء الشوارع بالسودانيين في حشود غير مسبوقة".

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