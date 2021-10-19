ضبط أكثر من طن كوكايين بميناء طنجة المغربي

المصدر: رويترز

قالت الشرطة المغربية إنها ضبطت أمس الاثنين طنا و335 كيلوغراما من الكوكايين مخبأة في سفينة حاويات بميناء طنجة المتوسط في شمال البلاد.

وأضافت الشرطة في بيان أن السفينة قادمة من البرازيل وكانت متوجهة لمينائي أنتويرب في بلجيكا وبورت بيري في المملكة المتحدة.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، الرسمية في المملكة، أن "إجراءات المراقبة والتفتيش التي باشرتها مصالح الأمن الوطني أسفرت عن الاشتباه في طريقة ختم إحدى الحاويات المحمولة على متن باخرة للنقل البحري تحمل علم دولة أوروبية، كانت قد انطلقت من أحد الموانئ بدولة البرازيل ومتوجهة نحو أوروبا".

وأضافت نقلا عن مصادر أن السلطات أخضعتها "لتفتيش دقيق.. مكن من اكتشاف وحجز شحنات الكوكايين المهربة ملفوفة ومخبأة داخل أربعين حقيبة سوداء اللون".

وقالت إن المهربين عمدوا إلى تقنية تتمثل في "إقدام المهربين في بلد الشحن على كسر الأختام الرسمية التي تضعها إدارة الجمارك على أبواب الحاويات الموجهة للتصدير، ليتسنى لهم شحن مخدر الكوكايين في واحدة أو أكثر من تلك الحاويات التي تكون قد خضعت للمراقبة وتم ختمها، ويتم بعد ذلك إعادة وضع أختام جديدة لكن بطريقة مزيفة وغير مشروعة".

وقالت السلطات إنها عهدت بالتحقيق في القضية إلى الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة.

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