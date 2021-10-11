التحالف يوقف اقتحام الحوثيين للعبدية في مأرب

المصدر: الرياض - وكالات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الأحد، أن عملياته الجوية على مدى 18 يوماً أوقفت اقتحام الحوثيين لمديرية العبدية في محافظة مأرب.

وقال الناطق الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، إن التحالف نفذ 118 استهدافاً لحماية المدنيين في العبدية خلال الـ96 ساعة الأخيرة.

وأضاف أنه تم تدمير 15 آلية عسكرية لميليشيا الحوثي، مشيراً إلى أن خسائرها البشرية تجاوزت 400 عنصر. وطالب الناطق باسم التحالف المنظمات الأممية والدولية تحمل مسؤوليتها الإنسانية إزاء مدنيي العبدية.

وتأتي تصريحات المالكي في ظل استمرار القصف الحوثي المتواصل والحصار المطبق لأكثر من 150 ألف نسمة في مديرية العبدية، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية وإبادة جماعية لأبناء المديرية.

وكانت الحكومة اليمنية شددت نهاية سبتمبر الماضي، على أن الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي على مديرية العبدية ومنعها الإمدادات الغذائية والدوائية عن المدنيين، وقصفها العشوائي على قرى ومنازل اليمنيين بمختلف أنواع الأسلحة، عمل انتقامي جبان يرقى لمرتبة جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.

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