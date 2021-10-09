الدفاعات السورية تعترض "أهدافاً معادية" في سماء ريف حمص

المصدر: د ب أ

قالت وكالة الأنباء السورية، مساء أمس الجمعة، إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء ريف حمص.

وذكر تلفزيون الإخبارية الرسمي السوري: "عدوان إسرائيلي يستهدف المنطقة الوسطى ووسائط الدفاع الجوي تتصدى له".

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بحدوث "انفجارات عنيفة في وسط سوريا والبوكمال شرق سوريا، نتيجة ضربات يرجح أنها إسرائيلية على عدة مواقع".

ويعتبر مطار التيفور العسكري من أبرز القواعد العسكرية للقوات الحكومية السورية والقوات الموالية لها وقد تعرض لأكثر من 20 غارة منذ اندلاع الأزمة السورية بداية عام 2011.

الى ذلك قالت مصادر محلية في منطقة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي لـ (د ب أ) إن انفجارين قويين هزا مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية.

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