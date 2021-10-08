عاهل المغرب يدعو لتعزيز الأمن الإستراتيجي بقطاعات الغذاء والصحة والطاقة

المصدر: رويترز

دعا العاهل المغربي محمد السادس اليوم الجمعة إلى تعزيز الأمن الإستراتيجي للبلاد، عن طريق منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الإستراتيجي للمواد الأساسية خاصة في قطاعات الغذاء والصحة والطاقة.

وقال العاهل المغربي في خطاب بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة "نشدد على ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الإستراتيجي للمواد الأساسية".

ألقى العاهل المغربي كلمته من القصر الملكي في فاس بدلا من الحضور الشخصي، التزاما بالإجراءات الاحترازية لجائحة كوفيد-19.

وقال موجها خطابه لأعضاء البرلمان إن المغرب "يدشن مرحلة جديدة تقتضي تضافر الجهود، حول الأولويات الإستراتيجية لمواصلة مسيرة التنمية، ومواجهة التحديات الخارجية".

واعتبر العاهل المغربي أن الاقتصاد يشهد انتعاشا ملموسا، رغم "الآثار غير المسبوقة للأزمة"، مشيرا إلى توقعات بتحقيق معدل نمو "يفوق 5.5 بالمائة في 2021".

وأضاف أنه من المتوقع أن يسجل القطاع الزراعي "نموا متميزا يفوق 17 في المائة".

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