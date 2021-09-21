المصدر: رويترز

ذكر متحدث باسم الحكومة السودانية اليوم الثلاثاء إن السلطات ألقت القبض على زعماء الانقلاب الفاشل في السودان.

وقال في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي إن "فلول" نظام الرئيس المخلوع عمر البشير شاركت في محاولة الانقلاب.

وكانت وسائل إعلام رسمية سودانية أعلنت عن "محاولة انقلابية فاشلة" جرت صباح الثلاثاء، فيما أكد مصدر عسكري توقيف ضباط متورطين.

وأفاد الإعلام الرسمي "هنالك محاولة انقلابية فاشلة. على الجماهير التصدي لها". وأكد مصدر حكومي رفيع أن منفّذي العملية حاولوا السيطرة على مقر الإعلام الرسمي لكنهم "فشلوا".

من جهته قال مصدر عسكري إنه "تم توقيف عدد من الضباط المتورطين في الانقلاب" دون ان يحدد عددهم. وأكد عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان أن الوضع تحت السيطرة.

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