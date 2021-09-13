مقتل 18 شخصاً في الجزائر باصطدام حافلة بشاحنة

المصدر: د ب أ

أعلنت مصلحة الحماية المدنية في الجزائر، أمس، عن مقتل 18 شخصاً وإصابة 6 آخرين، إثر اصطدام بين شاحنة نصف مقطورة وحافلة لنقل المسافرين جنوب غربي البلاد.

وكان اصطدام شاحنة ذات مقطورة بحافلة نقل للمسافرين في شهر يوليو الماضي شرقي الجزائر قد أسفر عن مقتل 18 شخصاً و11 جريحاً.

وحسب الإحصائيات الأخيرة التي قدمتها المندوبية الوطنية للأمن في الطرق بالجزائر، فقد لقي أكثر من 1300 شخص حتفهم، وأصيب أكثر من 13600 آخرين، إثر وقوع 10292 حادث مرور في عموم البلاد خلال الأشهر الخمس الأولى من عام 2021.

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