نسبة الإقبال في الانتخابات العامة بالمغرب تبلغ 50.18%

المصدر: رويترز

قالت وزارة الداخلية المغربية إن نسبة الإقبال في الانتخابات البرلمانية والمحلية بلغت 50.18 في المئة، بزيادة طفيفة عن النسبة المسجلة في انتخابات 2016 وهي 43 في المئة.

ومن المتوقع أن تظهر النتائج خلال ساعات، إذ يتوقع المراقبون أن يفقد حزب العدالة والتنمية أصواتا لصالح منافسيه الليبراليين.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية حصلت رويترز على نسخة منه "عملية الاقتراع جرت على العموم في ظروف عادية على صعيد كافة جهات المملكة.. باستثناء بعض الحالات المعزولة جدا، التي مست عددا محدودا من مكاتب التصويت".

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