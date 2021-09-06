ليبيا تفرج عن الساعدي القذافي

المصدر: رويترز

ذكر مصدر ليبي رسمي ومصدر في حكومة الوحدة أمس الأحد أن السلطات الليبية أفرجت عن الساعدي القذافي، نجل معمر القذافي، الذي أطيح به وقُتل خلال انتفاضة 2011.

وفر الساعدي القذافي إلى النيجر خلال الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي، لكن تم تسليمه إلى ليبيا في 2014 وسُجن منذ ذلك الحين في طرابلس.

وقال المصدر الرسمي إنه غادر على الفور على متن طائرة متجهة إلى إسطنبول.

وأضاف المصدر الرسمي أن إطلاق سراحه جاء نتيجة مفاوضات ضمت شخصيات قبلية بارزة ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة. وقال مصدر آخر إن المفاوضات شملت أيضا وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا.

وكانت وزارة العدل قالت في 2018 إن الساعدي القذافي ثبت أنه غير مذنب بارتكاب القتل والخداع والتهديد والاسترقاق والتشهير باللاعب السابق بشير الرياني.

وفي يوليو، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إنها أجرت مقابلة مع شقيق الساعدي، سيف الإسلام القذافي، الذي كان محتجزا منذ سنوات في بلدة الزنتان، حيث يشير أنصاره إلى أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز